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19 Aralık 2016 Pazartesi 15:40

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği Bm Ve Ab’ı Kınadı

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, bugün göçmen durumuna düşmüş milyonlarca insana yardımcı olmakta aciz kaldığı gerekçesiyle BM ve AB’yi kınadı.

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği Bm Ve Ab'ı Kınadı
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Lefkoşa, 19 Aralık 16 (.): Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, bugün göçmen durumuna düşmüş milyonlarca insana yardımcı olmakta aciz kaldığı gerekçesiyle BM ve AB’yi kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, 3 milyon göçmene kucak açıp her türlü ihtiyaçlarını kendi olanakları ile karşılayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ise teşekkür edildi.

İnsanlığı ve insan haklarını korumakla yükümlü olan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Suriye’de yaşanmakta olan insan katliamından sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, “felaket ortamından kurtulmak için göç yollarına düşen milyonlarca göçmene kapılarını kapatan AB’ın, 150 bin insanı göçmen durumuna düşürecek bir çözümü Kıbrıs Türk halkına empoze etme gayretinde olduğu, bunun göçmen haklarını tehdit ettiği” savunuldu.
Açıklamada şöyle denildi:

“1975 BM Viyana Nüfus Mübadelesi kapsamında yer değiştiren Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarının  sürdürülmekte olan görüşmelerde yeniden on binlerce göçmen vereceği bir çözümü derneğimiz şiddetle reddetmektedir.

1974 yılında Rum ve Yunan silahlı güçleri tarafından toplu katliamlarla Kuzeye sürülmüş Kıbrıs Türk halkının sosyal ekonomik düzenini kurup 42 yıldır yaşamakta olduğu topraklardan da sürülmeleri halinde göçmenlerimizin terk ettikleri esasen yerinde olmayan ata malı topraklarına dönmeyecekleri bilinmektedir.”

AİHM’in  Dimopulos kararı ile Rumlara mülk iadesi ve geri dönüş taleplerini reddettiği kaydedilen açıklamada, “Gerçekler bu olduğu halde ‘Göçmen Haklarımızın’ bizzat bizim görüşmecilerimiz tarafından Rumlara teslim edilmesini şiddetle reddetmekte ve kabul etmemekteyiz. AİHM’nin Dimopulos kararı, malların bugünkü kullanıcısına hak tanıdığı gibi iade ve geri dönüş için müdahaleyi imkânsızlaştırmaktadır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Güney Kıbrıs’tan Kuzeye göç etmiş yurttaşlarımıza malının mülkünün karşılığı eşdeğer malların verilerek haklarının öncelikle teslim edilmesi ve bu amaçla yapılacak çalışmalar sonuçlanıncaya kadar tüm arsa ve arazi tahsislerinin durdurulması için derneğimiz hükümete çağrı yapmaktadır” denildi.

(ŞEB/GUR)

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