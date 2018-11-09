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Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’a Taşınıyor

İSTANBUL KİTAP VE SANAT FUARLARI KKTC’DEN İSİMLERİ DE AĞIRLACAK

Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’a Taşınıyor

İSTANBUL KİTAP VE SANAT FUARLARI KKTC’DEN İSİMLERİ DE AĞIRLACAK

09 Kasım 2018 Cuma 18:47
Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’a Taşınıyor
İSTANBUL KİTAP VE SANAT FUARLARI KKTC’DEN İSİMLERİ DE AĞIRLACAK
Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Kıbrıs Türk yazın ve plastik sanatları İstanbul’daki fuarlarda taşınıyor.
Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk yazın sanatının 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, Kıbrıs Türk plastik sanatının da 28. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ARTİST 2018’de yer alacağı açıkladı.
Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları başkanlığında katılım  sağlanacak ve 9 gün sürecek fuarlarda, Kıbrıs Türk şair ve yazarları okuyucular ile imza gününde, Kıbrıs Türk plastik sanatçıları sanatseverlerle sergide bir araya gelecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 10-18 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek fuarlar Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde olacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal, fuarın açılış günü olan yarın etkinliklerle  anılacak.
“Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” temasıyla kapılarını açacak olan ve Onur Yazarı’nın Selim İleri olacağı 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndaki KKTC standında, ülkenin şair ve yazarlarından Emel Kaya, Jenan Selçuk, Neşe Yaşın, Ümit İnatçı, Tamer Öncül ve Tuğçe Tekhanlı kitaplarını imzalayacak.
Öte yandan kitap fuarı ile eş zamanlı olarak açılacak 28. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ ARTİST 2018 de KKTC’den isimleri ağırlayacak.
Bu yılki teması “Deneyim” olan İstanbul Sanat Fuarı’nda Kültür Dairesi koordinasyonuyla açılacak sergide Kıbrıs Türk sanatını temsilen ressamlar Aslı Bolayır ile Dr. Yücel Yazgın’ın eserleri sergilenecek. 
(RÇ/FEZ)
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