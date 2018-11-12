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Kıbrıs Türk Ve Rum Örgütlerden Derinya Kapısının Açılması Vesilesiyle Ortak Açıklama: Ada Birleşene Kadar Mücadeleye Devam

12 KIBRISLI TÜRK VE RUM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ DERİNYA GEÇİŞ NOKTASININ AÇILMASI NEDENİYLE ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıs Türk Ve Rum Örgütlerden Derinya Kapısının Açılması Vesilesiyle Ortak Açıklama: Ada Birleşene Kadar Mücadeleye Devam

12 KIBRISLI TÜRK VE RUM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ DERİNYA GEÇİŞ NOKTASININ AÇILMASI NEDENİYLE ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Kıbrıs Türk Ve Rum Örgütlerden Derinya Kapısının Açılması Vesilesiyle Ortak Açıklama: Ada Birleşene Kadar Mücadeleye Devam
12 KIBRISLI TÜRK VE RUM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ DERİNYA GEÇİŞ NOKTASININ AÇILMASI NEDENİYLE ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

“MÜCADELEMİZ, TÜM KIBRISLILAR İÇİN ADİL VE ANLAŞILABİLİR BİR ÇÖZÜM ÇERÇEVESİNDE, ADAMIZIN YENİDEN BİRLEŞECEĞİ GÜNE KADAR DEVAM EDECEK”

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum örgüt, Derinya geçiş noktasının açılmasının ülkenin yeniden birleşmesine ve toplumların yeniden yakınlaşmasına yönelik bir başlangıç olacağını belirtti.

Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kentimiz, Famagusta Avenue Garage, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Mağusa Kültür Derneği (MKD), Çevre Dostları İnisiyatifi, Unite Cyprus Now, DAÜ-SEN, Tarihsael Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Cyclists Across Barriers, See Why, Unlocked Limassol, Derinya kapısının açılması nedeniyle ortak açıklama yaptı.

Geçiş noktasının açılmasından dolayı coşkulu ve iyimser duygular içinde olunduğu ifade edilen açıklamada, geçen süre içerisinde birçok zorlukla karşılaşıldığı, fakat aynı zamanda Kıbrıs’taki toplumların arasındaki dayanışma ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun da deneyimlendiği ifade edildi. Süreç içinde toplumların, sivil toplum örgütlerinin, yerel işletmelerin, politik aktörlerin ve aktivistlerin yarattığı sinerji ve sahiplenme halinin yeniden yakınlaşmaya ve çözüme olan samimi iradeye örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Mücadelemiz; kentimizi ayıran tellerin ortadan kalktığı, tellerin ardındaki mülklerin yasal sahiplerine iade edildiği, adalıların hayatını etkileyen insan hakları meselelerinin ortadan kalktığı, tüm Kıbrıslılar için adil ve anlaşılabilir bir çözüm çerçevesinde, adamızın yeniden birleşeceği güne kadar devam edecektir”

(TUĞ/FEZ)
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