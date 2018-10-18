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Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TÖRENE BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KATILDI 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TÖRENE BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KATILDI 

18 Ekim 2018 Perşembe 14:40
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TÖRENE BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KATILDI 

Silifke, 18 Ekim 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası arasında karşılıklı işbirliği mutabakat anlaşmasının imza törenine katıldı. 

Erhürman şahitliğinde imzalanan anlaşmaya,  Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar imza koydu. 

Törende, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hazır bulundu. 

Silifke\'de Ulu Otel’de yer alan tören öncesinde Odalar istişare ve işbirliği toplantısı da yaptı. Toplantıya Başbakan Erhürman da katıldı. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret Odası arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile; Odalar ve ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

(EMR/YIL) FOTOĞRAFLI 




 

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