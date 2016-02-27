Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden, Yasa Dışı Kürtajlarla İlgili Değerlendirme

BESİM: “BÜTÜN ÖZEL HASTANELER ÇOK SIKI BİR DENETİME ALINMALI”

“DERİNDEN ÜZÜCÜ, DEHŞETE DÜŞÜRÜCÜ, KAN DONDURUCU”

Lefkoşa, 27 Şubat 16 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı’na, bütün özel hastaneleri çok sıkı bir denetime alarak, polis ve Tabipler Birliği’yle işbirliği içinde ciddi bir denetim ve cezai uygulama başlatma çağrısında bulundu.

Besim, polise yansıyan ve aralarında doktorların da bulunduğu yasa dışı kürtaj olayıyla ilgili yazılı açıklamasında, olayın, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyelerini derinden üzdüğünü, dehşete düşürerek, kanının dondurduğunu belirtti.

10 haftanın üzerindeki gebeliklerde, herhangi bir tıbbi endikasyon yoksa kürtajın yasak olduğuna işaret eden Besim, var olan tıbbi endikasyonun ise, birliğe kanıtlarıyla birlikte bildirilme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Besim, “Hal böyle iken ve meslek etik ve ahlak kurallarımız yaşamı korumak yönünde tüm mesleklerden daha katı kurallarla donanmış iken, biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin görevi de birinci derecede mesleğimizi korumaktır” dedi.

Filiz Besim, şöyle devam etti:

“Şu aşamada yapılması gereken Sağlık Bakanlığının bütün özel hastaneleri çok sıkı bir denetime alarak ülke üzerindeki bu utancı temizlemek için polisle ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği halinde ciddi bir denetim ve cezai uygulama başlatmasıdır.

Bu aşamada hukuk süreci sürerken detaylı bir açıklama yapamasak da bilinmesini isteriz ki; Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği soruşturmanın merkezinde yer alarak yasaların ve meslek etiğimizin gereğinin yapılması için elinden geleni yapacaktır”

(RU/FEZ)