Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği’nin lokali Cumartesi günü açılıyor.

Dernek Başkanı Muhsin Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, halka daha iyi hizmet verebilmek amacıyla açılacak lokalin Lefkoşa Terminali içerisinde yer aldığını belirtti.

Özdemir, lokalin açılışının Cumartesi günü saat 15.00’te protokol üyelerinin katılımı ile yapılacağını belirtti.

Özdemir, yarın 35’nci yıl dönümü kutlanacak Cumhuriyetin sonsuza dek baki kalmasını temenni ederek, Anavatan Türkiye ve onun şanlı ordusuna şükranlarını sundu.

(TUĞ/HA)



