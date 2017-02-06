Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği’nde Yeni Yönetim

Denetleme Kurulu Başkanlığına Zahide Tel getirilirken, üyeler Mehmet Tel, Sıla Akalın, yedek üye ise İzzet Mannaş oldu.

Faal üyeler Mehmet Çalıcı, Ali Çetin Özçetin, Orhan Uçar, Seyhan Cambaz; yedek üyeler Nesibe Akıntuğ, Ali Osman Saral ve Ahmet Dinçer olarak belirlendi.

Dernekten verilen bilgiye göre, 3 Şubat’ta gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Başkanlığa oybirliğiyle Turgay Akalın seçilirken, Asbaşkan İbrahim Umut, Sekreter Turhan Dülgeroğlu, Veznedar Sergül Tümer oldu.