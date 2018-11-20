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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nden Açıklama...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, “son dönemlerde ülkeye turist getiren bazı seyahat acentelerinin, yurt dışından getirdikleri ve ülkede tur yapmaları yasa dışı olan kişilerle, otobüste KITREB kokartlı bir rehber olmaksızın tura çıkmaları ve bunu bir alışkanlık haline getirerek sürdürmelerinin ülke turizmine sekte vurduğunu, ayrıca haksız rekabet yarattığını” vurguladı.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nden Açıklama...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, “son dönemlerde ülkeye turist getiren bazı seyahat acentelerinin, yurt dışından getirdikleri ve ülkede tur yapmaları yasa dışı olan kişilerle, otobüste KITREB kokartlı bir rehber olmaksızın tura çıkmaları ve bunu bir alışkanlık haline getirerek sürdürmelerinin ülke turizmine sekte vurduğunu, ayrıca haksız rekabet yarattığını” vurguladı.

20 Kasım 2018 Salı 17:23
Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nden Açıklama...
Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, “son dönemlerde ülkeye turist getiren bazı seyahat acentelerinin, yurt dışından getirdikleri ve ülkede tur yapmaları yasa dışı olan kişilerle, otobüste KITREB kokartlı bir rehber olmaksızın tura çıkmaları ve bunu bir alışkanlık haline getirerek sürdürmelerinin ülke turizmine sekte vurduğunu, ayrıca haksız rekabet yarattığını” vurguladı.

Birlik, hükümete yaptığı çağrıda bu durumun düzeltilmesini isteyerek, “Mevcut durumun düzeltilmemesi durumunda mağduriyetimiz sona erdirilene kadar KITREB olarak tüm KKTC sathında üyelerimizle birlikte, siz medya kuruluşlarını ve KKTC Polisi’ni de yazıyla bilgilendirip göreve çağırarak denetimlerde bulunacağımızı ve bunu Kıbrıs Türk Rehberler Yasası 1/2008 "Madde 26 Altında Yapılan Tüzük İKİNCİ KISIM Mesleğin İcra ve Denetimine İlişkin Esaslar-Meslek İcrası ve Denetimi 5. Madde, 3. Fırkası"na istinaden ve tamamen yasal olarak yapacağımızı bir mektupla KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı\'na sizinle eş zamanlı olarak 20 Kasım 2018 tarihinde tebliğ ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Yusuf Nidai tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bizler 2008 yılından bu yana KITREB (Kıbrıs Türk Rehberler Birliği) yasası ile belirlenmiş,KITSAB (Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği) Yasası ve Motorlu Taşıtlar Ulaştırma Yasası ile betimlenmiş, KKTC Anayasası nezdinde ve KKTC sınırları içerisinde yasaların tanıdığı haklar çerçevesinde görev yapan KKTC vatandaşı, sertifikalı, profesyonel turist rehberleriyiz.

Ülkemizde profesyonel turist rehberliği hizmeti verebilecek kişilerin KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının verdiği sertifika ile birlikte KITREB\'e üye olmaları ve ancak aldıkları Kokartla tur yapabilmeleri, yukarıda belirttiğimiz yasalar çerçevesinde bir zorunluluktur.

Ne yazık ki son dönemlerde ülkemize turist getiren bazı seyahat acentelerinin, yurt dışından getirdikleri ve ülkemizde tur yapmaları yasa dışı olan kişilerle, otobüste KITREB Kokartlı bir rehber olmaksızın tura çıkmaları ve bunu bir alışkanlık haline getirerek sürdürmeleri ülkemiz turizmine sekte vurmakta, ayrıca haksız rekabet yaratmaktadır.

Buna ilaveten KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Sayın İsmet Esenyel\'in yasaları hiçe sayarak Müze ve Ören yerlerini bilgilendirme amaçlı 17 Ekim 2018 tarih ve "TÇB.0.00-819-18-E.1378" sayılı gönderdiği yazı KITREB olarak bizi kendisi hakkında hukuki işlem başlatma yoluna itmiştir. Eş zamanlı olarak bir başka hukuki süreç ise tarafımızdan yine benzeri yasa dışı tavırları nedeniyle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdür Vekili Sayın Ahmet Aydın\'ın 21 Eylül 2018 "TFD.0.00-374/99-18-E.5162" sayılı yazısında ithafen ve "Turistik otobüs ve minibüslerde rehber bulundurma şartı kaldırılmıştır" ibaresine istinaden başlatılmıştır.

Mevcut durumun düzeltilmemesi durumunda mağduriyetimiz sona erdirilene kadar KITREB olarak tüm KKTC sathında üyelerimizle birlikte, siz medya kuruluşlarını ve KKTC Polisi’ni de yazıyla bilgilendirip göreve çağırarak denetimlerde bulunacağımızı ve bunu Kıbrıs Türk Rehberler Yasası 1/2008 "Madde 26 Altında Yapılan Tüzük İKİNCİ KISIM Mesleğin İcra ve Denetimine İlişkin Esaslar-Meslek İcrası ve Denetimi 5. Madde, 3. Fırkası"na istinaden ve tamamen yasal olarak yapacağımızı bir mektupla KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı\'na sizinle eş zamanlı olarak 20 Kasım 2018 tarihinde tebliğ ediyoruz.”

(SEL)
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