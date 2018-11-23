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Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği\'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

SERDAROĞLU: “ÖĞRETMENLER BİR NESİLDE BİRİKEN GÖRGÜ, TERBİYE VE BİLGİYİ, DİĞER NESİLLERE AKTARAN TOPLUMUN EN ÖNEMLİ PARÇASI”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği\'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

SERDAROĞLU: “ÖĞRETMENLER BİR NESİLDE BİRİKEN GÖRGÜ, TERBİYE VE BİLGİYİ, DİĞER NESİLLERE AKTARAN TOPLUMUN EN ÖNEMLİ PARÇASI”

23 Kasım 2018 Cuma 11:34
Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği\'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

SERDAROĞLU: “ÖĞRETMENLER BİR NESİLDE BİRİKEN GÖRGÜ, TERBİYE VE BİLGİYİ, DİĞER NESİLLERE AKTARAN TOPLUMUN EN ÖNEMLİ PARÇASI”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, öğretmenlerin bir nesilde biriken görgü, terbiye ve bilgiyi, diğer nesillere aktaran toplumun en önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin bir nesilde biriken görgü, terbiye ve bilgiyi, diğer nesillere aktaran toplumun en önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Ümit Serdaroğlu, “KKTC’de bir öğretmenler gününü daha kutluyoruz. Bugün biz öğretmenler için çok anlamlı bir gündür. Tüm yaşamı boyunca kendini büyük Türk Ulusu’na adamış olan eşsiz önder yüce Atatürk, yapmış olduğu devrimlerine, harf devrimini de ekleyerek yeni harflerin, milletin tüm fertlerine öğretilmesinde öğretmenlik görevini üstlenmişti. 24 Kasım Ulu Önder Atatürk’ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliği’nin kabul edildiği gündür” ifadelerine yer verildi.

Serdaroğlu, insanların hayatla mücadelesini sağlayan, refaha ve haysiyete dayanan bir yüksek hayat tarzını mümkün kılanın öğretmenler olduğunu belirtti.

Milletler ve ülkeler arasında bilgi eksikliği sebebiyle gelişmişlik farkı olmasının sebebinin yine öğretmenler olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Öğretmenler insanları hayata hazırlayan, bilgi ve kültür veren, onları şekillendiren insan mimarlarıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesinde, toplumu meydana getiren fertleri şekillendirip bir çok bilgi ve kültür ile donatıp toplum hizmetine sunan öğretmenlerimizin bu uğraşları unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

(GÖZ/FEZ)

 

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