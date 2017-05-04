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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:01

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nde El Sanatları Sergisi Açıldı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği bünyesinde Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliği ile 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda düzenlenen el sanatları kurslarında üretilen ürünlerin yer aldığı sergi Ankara’da açıldı. Sergi, 6 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nde El Sanatları Sergisi Açıldı
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Kültür Derneği bünyesinde Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliği ile 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda düzenlenen el sanatları kurslarında üretilen ürünlerin yer aldığı sergi Ankara’da açıldı. Sergi, 6 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Mehmet Ertuğruloğlu Toplantı Salonu’nda yer alan serginin açılışı,  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Açıklamaya göre açılışa,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Konsolosu Huriye Hançerli,   Eğitim ve Kültür Ataşesi Canev Engelkıran, İkmal ve İrtibat Ataşesi Binbaşı Servet Kaya, Askeri İdari Ataşe Başçavuş Abdulvahap Tepe, üyeler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından, Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdürü ve öğretmenlerine çalışmalarından dolayı plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kurs öğretmenleri ve kursiyerler, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Ahmet Zeki Bulunç’a kursların açılmasındaki katkıları için teşekkür ederek, kursta işledikleri Atatürk portresini hediye etti.

Kurslarda el emeği göz nuru ile üretilen ürünlerin yanı sıra, Kıbrıs Türk Kültürü’nü yansıtan el sanatları katılanların beğenisini topladı.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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