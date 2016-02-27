Kıbrıs Türk Kültür Derneği Anıtkabir’e Çelenk Koydu

Lefkoşa, 27 Şubat 16 : Ahmet Zeki Bulunç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kültür Derneği heyeti, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu.

Dernek Yönetim Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve mozoleye çelenk konduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıt Özel Defteri imzalandı. Törene Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra dernek üyeleri de katıldı.

Anıt Özel Defteri’ni imzalayan Genel Başkan Ahmet Zeki Bulunç, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atam, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, ilkelerinizi ve devrimlerinizi benimseyerek verdiği kurtuluş ve varoluş mücadelesini Anavatanı Türkiye’nin destek ve katkılarıyla taçlandırarak kurduğu KKTC’de, Kıbrıs’ta Türk kimliğini koruyarak özgür ve güven içinde egemen varlığını sürdürmektedir.

Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde KKTC’yi yaşatma kararlılığımızı, ilkelerinizden ve bağımsızlık karakterinizden aldığımız güç, inanç ve bağlılıkla sürdüreceğiz.

Sizi, bu inanç ve kararlılıkla şükran ve özlemle anıyoruz.”

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI