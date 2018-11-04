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Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu Perdelerini Yarın Akşam “garagözün Perdesi” Adlı Oyunla Açıyor

OYUN GENÇLERİN YAŞADIĞI DUYGULARI VE SORUNLARI KONU ALIYOR

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu Perdelerini Yarın Akşam “garagözün Perdesi” Adlı Oyunla Açıyor

OYUN GENÇLERİN YAŞADIĞI DUYGULARI VE SORUNLARI KONU ALIYOR

04 Kasım 2018 Pazar 09:52
Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu Perdelerini Yarın Akşam “garagözün Perdesi” Adlı Oyunla Açıyor
OYUN GENÇLERİN YAŞADIĞI DUYGULARI VE SORUNLARI KONU ALIYOR

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, yarın akşam perdelerini “Garagözün Perdesi” isimli oyunla açıyor.

İlke Susuzlu’nun yazıp yönettiği oyun, yarın akşam saat 20.00’de Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer gerçekleştirecek.

Susuzlu’nun verdiği bilgiye göre, “Garagözün Perdesi”; birbirini takip eden bölümlerden oluşan ve gençlerin yaşadığı yokluk, kaybolmuşluk, boşluk gibi duyguları mercek altına alan bir gençlik dramı.

Susuzlu, oyunla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hep kaybolan, yitip giden, dejenere olan gençliğe atıfta bulunulur. Gençlerle günah çıkarmak, işine gelir erişkinlerin. Neden, niçini sorgulamak, aynayı yüzümüze tutmak yerine, var olana suç bulur, yaşanılanlara değil de, yaşayanın boynuna geçiririz ipi hemen. Oysa ki yaşanılanlara bakmak gerek. Garagözün Perdesi’nde gençlerin neyi, neden yaşadığını sorguluyorum. Gençler bizim gölgemiz; biz onlara neyi yaşatırsak, o gölgeler o şekilde yürüyor, konuşuyor.”

İlke Susuzlu, oyunda gençlerin; kumar, uyuşturucu, alkol gibi illetlere niye saplanıp kaldığını, boşluk duygusunun içerisinde niye geri dönüşü olmayan hatalar yaptıklarını, gölge oyununun vazgeçilmez iki karakteri olan Karagöz ve Hacivat’ın anlatacağını kaydetti.

Oyunla ilgili detaylı bilgi ve bilet için 0533 866 27 04 numaralı telefonun aranabileceği de belirtildi.

(GÜL/SEL) FOTOĞRAFLI
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