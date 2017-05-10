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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde Genel Başkan Gülten Feridun...

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, yeni yönetimini seçti. Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde Genel Başkanlık görevine Gülten Feridun getirilirken, bu görevi uzun yıllar yürüten Süheyla Küçük Onursal Genel Başkan ilan edildi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nde Genel Başkan Gülten Feridun...
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SÜHEYLA KÜÇÜK ONURSAL GENEL BAŞKAN...

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, yeni yönetimini seçti. Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde Genel Başkanlık görevine Gülten Feridun getirilirken, bu görevi uzun yıllar yürüten Süheyla Küçük Onursal Genel Başkan ilan edildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüzük değişikliklerinin onaylanması, genel başkan ve Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu’nun seçilmesi gündemiyle toplanan genel kurulda tüzüğün tamamının onaylanmasının ardından genel başkan seçimine geçildi. Uzun yıllardan beri birliğin genel başkanlığını yürüten Süheyla Küçük, toplantıya telefon aracılığıyla katılarak, sağlık sorunları nedeniyle bu görevi daha fazla sürdüremeyeceğini ve genel kurula başarı temennilerini iletmesi üzerine, genel kurul Süheyla Küçük’ü Onursal Genel Başkan ilan etti. Genel başkanlığa tek aday olarak çıkan Gülten Feridun ise oybirliği ile Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanlığı’na getirildi. Bu arada Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu için seçilen adaylar dün yaptıkları ilk toplantıda görev dağılımı yaptı.

Buna göre 2 Başkan Halide Tunceri, Sekreter Eren Çakın, Sekreter Yardımcısı Sezgin Güçlü, Sayman Nezire Maneoğlu, faal üyeler Emine Alagün, Sonuç Zaim, Serap Buba ve Zehra Beyar olurken, Disiplin Kurulu; Nuray Alioğlu, Ünal Bedevi ve Akın Birgen’den Denetleme Kurulu da Seval Gürhan ve Zehra Harmancı’dan oluştu.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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