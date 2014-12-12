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Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığına Şencan Getirildi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığı’na Nihat Şencan getirildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığına Şencan Getirildi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığı’na Nihat Şencan getirildi.

12 Aralık 2014 Cuma 13:23
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığına Şencan Getirildi
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Lefkoşa, 12 Aralık 14 (.): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığı’na Nihat Şencan getirildi.

Geçen hafta yapılan genel kurulda gerçekleşen yönetim kurulu seçiminde görev dağılımı yapıldı.

Sendika’dan yapılan yazılı açıklamaya göre;“Genel Başkanlığa Nihat Şencan, Genel Sekreterliğe Ahmet Öğüt, Mali Sekreterliğe Hamza Uçar, Teşkilatlanma  Sekreterliğine Ali Altun, Eğitim Sekreterliği’ne Ayşen Arslansoyu, Gazimağusa Bölge  Sorumluluklarına  Ziynet Bilgen, Gülten Tunç  İskele  Karpaz  Sağlık Ocakları Sorumluluğuna İlyas Uğur, Girne Bölge Sorumluluğuna Kenan Akbaş, Güzelyurt Bölge  Sorumluluğuna  Handan Yamak, Lefkoşa Bölge Sorumluluklarına Ali Özgöçmen,İbrahim Özgöçmen, Ümit Gümüllü, Arkın A. Fakiroğlu, Ceyhun Akbulut getirildi.”

(HUR/HÖ)

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