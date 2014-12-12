Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığına Şencan Getirildi

Lefkoşa, 12 Aralık 14 (.): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Genel Başkanlığı’na Nihat Şencan getirildi.
Geçen hafta yapılan genel kurulda gerçekleşen yönetim kurulu seçiminde görev dağılımı yapıldı.
Sendika’dan yapılan yazılı açıklamaya göre;“Genel Başkanlığa Nihat Şencan, Genel Sekreterliğe Ahmet Öğüt, Mali Sekreterliğe Hamza Uçar, Teşkilatlanma Sekreterliğine Ali Altun, Eğitim Sekreterliği’ne Ayşen Arslansoyu, Gazimağusa Bölge Sorumluluklarına Ziynet Bilgen, Gülten Tunç İskele Karpaz Sağlık Ocakları Sorumluluğuna İlyas Uğur, Girne Bölge Sorumluluğuna Kenan Akbaş, Güzelyurt Bölge Sorumluluğuna Handan Yamak, Lefkoşa Bölge Sorumluluklarına Ali Özgöçmen,İbrahim Özgöçmen, Ümit Gümüllü, Arkın A. Fakiroğlu, Ceyhun Akbulut getirildi.”
(HUR/HÖ)