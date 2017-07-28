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28 Temmuz 2017 Cuma 17:25

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği 1. Genel Kurulu Yapıldı

Meclis’ten 24 Nisan 2017’de oy birliğiyle geçen “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası” uyarınca kurulan “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği”nin ilk genel kurulunu dün yaptığı ve başkanlığa Gülcem Sala Razı’nın seçildiği açıklandı.

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği 1. Genel Kurulu Yapıldı
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BİRLİK BAŞKANLIĞINA GÜLCEM SALA RAZI SEÇİLDİ

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Meclis’ten 24 Nisan 2017’de oy birliğiyle geçen “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası” uyarınca kurulan “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği”nin ilk genel kurulunu dün yaptığı ve başkanlığa Gülcem Sala Razı’nın seçildiği açıklandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu’na Güley Bilgi Abatay, Ali Özgöçmen, Kenan Akbaş, Nihat Şencan, Ahmet Öğüt, Aynur Baykal, Ülfet Kral, Safiye Yağlı İlgilier, İbrahim Özgöçmen, Hasan Erden, Firdevse Gral Bladanlı, Ali Bolat seçildi.

Onur-Disiplin Kurulu ise Özbek Uygur, Hürü Akbaş, Teslime Akbaş, Dönay Erdoğan, Ayşe Mutlu Evren, Gülin Alioğlu seçilirken; Denetim Kurulu’na ise Çiğdem Adataş Şeşen, Özlem Durmaz, Aynur Güzel’den oluştu.

Yeni kurulan birliğin amacı şöyle açıklandı:
“Ülkede faaliyet gösteren tüm uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebelerin mesleki disiplin ve ahlakını korumak; hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla kurulmuş olan Birliğin görevleri arasında ise üyeler arası mesleki ve sosyal çalışmaları eşgüdümle yürütmek ve geliştirmek, halka hizmet sunulması amacıyla meslek geleneklerini korumak ve geliştirmek, mesleki denetimleri yapmak, mesleki toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve mesleki kredilendirmeyi yapmak, uluslararası benzeri meslek kuruluşlarına üye olmak için girişimde bulunmak ve mesleki işbirliği içinde olmak.”

(GÜL)

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