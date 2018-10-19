Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü Mesajı



Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı İzzet Derkan, 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Derkan mesajında “Bizler Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri olarak bu özel günü dünyada görev yapan tüm meslektaşlarımızla birlikte kutlamanın gururu ve sevinci içerisindeyiz” dedi.

Mesajında, “Her geçen gün artan ve dünyanın hâlâ en güvenilir ulaşım şekli olan hava trafiğinin beraberinde getirdiği ciddi sıkıntıları, zorlukları ve bunlara bağlı olarak omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukları, bu özel günde neden yüklendiğimizi ve neden bu mesleği icra ettiğimizi bir kez daha gururla hatırlamaktayız” ifadelerine yer verdi.

Derkan, tüm üyeler ve meslektaşlarının 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü’nü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

(GÖZ/ÖK)

