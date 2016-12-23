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23 Aralık 2016 Cuma 10:29

Kıbrıs Türk Halkının Var Oluş Mücadelesinde Görev Yapan Ve Hayatta Olmayan 16 Serdar Anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde görev yapan ve hayatta olmayan 16 serdar anıldı. 21- 25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Lokali’nde bu sabah etkinlik düzenlendi.

Kıbrıs Türk Halkının Var Oluş Mücadelesinde Görev Yapan Ve Hayatta Olmayan 16 Serdar Anıldı
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Lefkoşa, 23 Aralık 16 : Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde görev yapan ve hayatta olmayan 16 serdar anıldı.

21- 25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Lokali’nde bu sabah etkinlik düzenlendi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile UBP Milletvekilleri Zorlu Töre ile Ersin Tatar’ın da katıldığı anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar konuşma yaptı.

16 SERDAR

Daha sonra Lefkoşa Sancağı Serdarları Yusuf Salih, Kemal Şemiler, Nevzat Uzunoğlu; Gazimağusa Sancağı Serdarları Mustafa Türkoğlu, Hasan Güvener, Burhan Nalbantoğlu, Kemal Pehlivan; Larnaka Serdarı Necdet Alkaç, Limasol Serdarları Ramadan Cemil, Ziya Rızkı, Hasan Cengiz; Baf Serdarları Halil Kazım, Esat Fellahoğlu ile Lefke Serdarları Reşat Güneyli, Selçuk Sömek ve Aziz Fedai’nin özgeçmişleri okundu.

Anma töreni, serdarların ailelerine madalya ve belge takdiminin ardından, Bülent Fevzioğlu’nun hazırladığı “Akdeniz’i Yıkan Kan” isimli belgeselin gösterimiyle sona erdi.

BAYAR: “SERDARLIK TMT’DE EN YÜKSEK MAKAMDI”

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitleri ve hayata veda eden serdarları topluca anmak istediklerini kaydetti.

Serdarlığın TMT’deki en yüksek makam olduğunu kaydeden Bayar, Kıbrıslı Türklerin 53 yıl önce 1960 Cumhuriyeti’nden silah zoruyla Akritas Planı vasıtasıyla dışlandığını ve TMT önderliğinde mücadele vererek her türlü zorluğa direndiklerini anlattı.

Anavatanları Türkiye’nin desteğiyle dimdik ayakta durduklarını ve özgürlükleriyle devletlerine kavuştuklarını söyleyen Bayar, Kıbrıs Rum tarafı ile uluslararası güçlerin gerçeği kabullenmediğini ve kendilerini Anavatanlarından koparmaya çalıştıklarını kaydetti.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRALI

Haber: Özlem Güran Fotoğraf: Erol Uysal

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