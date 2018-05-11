Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Lapta Huzurevi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu, Anneler Günü dolayısıyla Lapta Huzurevi’ndeki anneleri ziyaret etti.

Yönetim kurulu başkanı Emine Taş başkanlığındaki heyet, Lapta Huzurevi’ni ziyaretlerinde, annelere çeşitli hediyeler vererek, onlarla sohbet etti.

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Taş yaptığı yazılı açıklamada, Lapta Huzurevi’ni çok temiz ve bakımlı, burada yaşayan yaşlıları da mutlu ve huzurlu bulduklarını kaydetti, şahsı ve yönetim kurulu üyeleri adına huzurevi personelini kutladı ve teşekkürlerini etti.

(SEL) FOTOĞRAFLI