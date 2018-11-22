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Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ebeoğlu’nun cenazesi Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’ndeki cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

87 yaşındaki Ebeoğlu, tedavi gördüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde dün sabaha karşı yaşamını yitirmişti.

Ebeoğlu’nun cenazesine, KKTC siyasilerinin yanı sıra Rum kesiminden de katılanlar oldu.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP)” Basın Sorumlusu Banayodi Fellukas, 2 dönem Limasol Belediye Başkanlığı ve bir dönem de İçişleri Bakanlığı yapan Andreas Hristu, futbol camiası, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde ayrıca tabuta, AEL, Fenerbahçe, Doğan Türk Birliği formaları konuldu.
ORTAK LİGİN İLK KIBRISLI TÜRK GOL KRALI

3 Şubat 1931’de Limasol’da doğan Sevim Ebeoğlu, uzun yıllar Doğan Türk Birliği Spor Kulübü\'nde (DTB) futbol oynamıştı.

1950’li yıllarda AEL formasıyla yıldızı parlayan Ebeoğlu, Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu döneminde gol kralı olan ilk Kıbrıslı Türk unvanını da taşıyordu. AEL formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Ebeoğlu, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu. Sevim Ebeoğlu, sarı lacivertlere aşkı nedeni ile AEL’in mavi beyaz renklerinin 1955-56 sezonundan itibaren sarı lacivert renklere çevrilmesine de öncülük etmişti.
(HUR/ÖK) FOTOĞRAFLI
Haber: Hurşide Baybora
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