Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Araç içerisindeki 1000 TL ile aletleri çaldı
BİR KİŞİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
banner256

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 22 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, egemenliğin ulusal varlık açısından önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 22 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, egemenliğin ulusal varlık açısından önemine işaret etti.

22 Nisan 2018 Pazar 11:46
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 22 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, egemenliğin ulusal varlık açısından önemine işaret etti.
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Egemenlik hakkının Padişahtan millete geçtiği gündür 23 Nisan. Milletimiz, bu hakkını, yurdumuzu ele geçirmek isteyen dış düşmanlara ve bunlarla işbirliği yapma gafilliğine düşmüş olan padişahlık yönetimine karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle, egemenliğimiz, ulusal varlığımızın başında gelmektedir.” denilen mesaj şöyle devam etti:

banner223
“İşte bu yüzdendir ki, Egemenliğin kayıtsız şartsız Milletin olduğunu vurgulamak ve bunu sonsuza dek sürdürmek için 23 Nisanı yüce Atatürk geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ederek, şu sözlerle Türk milletine mesaj vermiştir;
‘Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.’

Karanlıktan aydınlığa çıkışın dönüm noktası olan bu anlamlı günde başta Türk milletinin ve toplumumuzun 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, insan haklarına saygı, sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik dolu günler dileriz.”
(DOĞ/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak’ta 3 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı
Alsancak’ta 3 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”
Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”
Uluslararası Final Üniversitesi’ne Performans Analizi Ve Biyomekanik Laboratuvarı...
Uluslararası Final Üniversitesi’ne Performans Analizi Ve Biyomekanik Laboratuvarı...
Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...
Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...
UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün 23 Nisan Mesajı!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün 23 Nisan Mesajı!
Denktaş, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı
Denktaş, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı
Uluçay: “Çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek..“
Uluçay: “Çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek..“
Sol Hareket: “Çavuşoğlu ile gerçekleşen görüşmelerin içeriği açıklanmalı”
Sol Hareket: “Çavuşoğlu ile gerçekleşen görüşmelerin içeriği açıklanmalı”
Başbakan Erhürman'dan 23 nisan mesajı...
Başbakan Erhürman'dan 23 nisan mesajı...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim