Lefkoşa, 22 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, egemenliğin ulusal varlık açısından önemine işaret etti.Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı.“Egemenlik hakkının Padişahtan millete geçtiği gündür 23 Nisan. Milletimiz, bu hakkını, yurdumuzu ele geçirmek isteyen dış düşmanlara ve bunlarla işbirliği yapma gafilliğine düşmüş olan padişahlık yönetimine karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle, egemenliğimiz, ulusal varlığımızın başında gelmektedir.” denilen mesaj şöyle devam etti:“İşte bu yüzdendir ki, Egemenliğin kayıtsız şartsız Milletin olduğunu vurgulamak ve bunu sonsuza dek sürdürmek için 23 Nisanı yüce Atatürk geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ederek, şu sözlerle Türk milletine mesaj vermiştir;‘Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.’Karanlıktan aydınlığa çıkışın dönüm noktası olan bu anlamlı günde başta Türk milletinin ve toplumumuzun 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, insan haklarına saygı, sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik dolu günler dileriz.”(DOĞ/ÖK)