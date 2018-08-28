Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “laparoskopik Fıtık Onarımı Kursu” Düzenliyor

Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Mehmet İnan tarafından yapılan açıklamaya göre kurs, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
Kurs programı şöyle:
11.20 –11.40 Laparoskopik fıtık onarımında kullanılan yamalar ve fiksasyon yöntemleri Dr. Ali Özant
11:40-12:00 Kasık fıtığı onarımı için anatominin gözden geçirilmesi Dr. Mustafa Kalfaoğlu
12:00-12:20 Kasık fıtığında ağrı: ameliyat öncesi değerlendirme, profilaktik analjezi, posterior karın duvarı ve retroperitonda sinir anatomisi Dr. Yaşar Özdenkaya
12:20-12:40 Minimal invaziv kasık fıtığı onarımları: TEP ve TAPP Dr. Aras Emre Canda
12:40 -13.40 Öğle Yemeği ( Mağusa Devlet Hastanesi Yemekhanesi)
13.40-14:00 Laparoskopik ventral fıtık onarımı
Dr. Tevfik Eker
14:00-14:20
14.20 -14.40 İnsizyonel fıtık oluşumunu nasıl önleriz?
Perioperatif, postoperative komplikasyonlar ve açığa geçme gereksinimi. Dr. Mehmet İnan
Dr. Yaşar Özdenkaya
14:40-15.00 Laparoskopik parastomal fıtık onarımı ve profilaksisi Dr. Aras Emre Canda
İKİNCİ GÜN
10.00-11.30 Canlı Cerrahi Lap. TEP Fıtık onarımı Dr. Aras Emre Canda
12.00-13.30 Canlı Cerrahi Lap. TAP Fıtık onarımı Dr. Yaşar Özdenkaya.
(SEL)