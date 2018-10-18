Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti İzmir’de Temaslarda Bulunuyor

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve bazı belediye başkanları, “Tecrübe Paylaşımı ve Araştırma Programı” çerçevesinde İzmir’de temaslarda bulunuyor.

KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin davetiyle bu sabah İzmir’e giden Özçınar ve beraberindeki heyet temaslarını 21 Ekim’e kadar sürdürecek.

Heyet bugün ilk olarak Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’u makamında ziyaret etti.

BATUR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, KTBB Başkanı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gerçekleştirilen temasların önemine değindi.

Özçınar da İzmir’de olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlar arası işbirliği ve temasların son derece önemli olduğunu kaydetti.

Mahmut Özçınar ayrıca, “Tecrübe Paylaşımı ve Araştırma Programı”nın da son derece yararlı olacağına inandıklarını dile getirdi.

Karşılıklı hediye takdiminde bulunulmasının ardından heyet, Narlıdere Kültür Evi ve daha sonra da Rauf Denktaş Parkı’nı ziyaret etti.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ı da ziyaret eden heyete brifing verildi, belediye başkanları da projeleri hakkında görüş alışverişi yapma fırsatı buldu.

KTBB heyeti yarın da Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile biraraya gelecek.

Özçınar’ın başkanlığındaki KTBB heyetinde; Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros yer alıyor.

(HUR/YIL)