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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Tdbb Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Tdbb Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:28
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Tdbb Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Lefkoşa, 19 Temmuz 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

TDBB Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, dün, Düzce Belediyesi evsahipliğinde Akçakoca Beldesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantı; Azerbaycan, Bosna Hersek, KKTC, Kırgızistan, Makedonya, Tataristan ve Türkiye’den belediye birliklerinin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki konular ele alınarak, kararlar üretildi.

Toplantıda Ekim 2018’de gerçekleşecek olan TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nın KKTC’de yapılması konusunda prensip kararına da varıldı.

(SEL) FOTOĞRAFLI
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