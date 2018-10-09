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Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması

Lefkoşa, 9 Ekim 18 :  Kıbrıs Türk Basın Konseyi, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı  hakkındaki belirsizliği büyük endişeyle ve kaygıyla izlediklerini bildirdi.

Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması

Lefkoşa, 9 Ekim 18 :  Kıbrıs Türk Basın Konseyi, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı  hakkındaki belirsizliği büyük endişeyle ve kaygıyla izlediklerini bildirdi.

09 Ekim 2018 Salı 14:35
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması

Lefkoşa, 9 Ekim 18 :  Kıbrıs Türk Basın Konseyi, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı  hakkındaki belirsizliği büyük endişeyle ve kaygıyla izlediklerini bildirdi.

Washington Post yazarı Kaşıkçı’ndan, geçtiğimiz salı günü İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesinden bu yana bir daha haber alınamadığına ve öldürülmüş olabileceği yönünde haberlerin yayınlandığına dikkat çeken Kıbrıs Türk Basın Konseyi, “Muhalif kimlikli bir gazetecinin söz konusu olması, korkularımızı daha da artırmaktadır.” ifadesini kullandı.

“Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında Suudi Arabistan yetkililerince makul ve tatmin edici bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.” Diyen Kıbrıs Türk Basın Konseyi, konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini de vurguladı…

(FG)

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