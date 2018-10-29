Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği Almanca Kursları Düzenleyecek



KURS KAYITLARININ YARIN VE ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILMASI GEREKİYOR



Lefkoşa, 29 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği 2018/2019 eğitim öğretim yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi Almanca kursları düzenleyeceğini bildirdi.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklara yönelik Almanca farkındalık kursları”, “Okul çağındaki gençlere yönelik her düzeyde Almanca kursları” ve “Yetişkinlere yönelik çeşitli seviyelerde kurslar” düzenleneceği ifade edildi.

Kurs kayıtlarının yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü Arabahmet Mahallesi, Derviş Paşa Sok, No:4, Lefkoşa adresinde, 17 – 19 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, irtibat numaralarının ise 0542 853 2074 ve 0533 8670779 olduğu yer aldı.

(ÖZ/HA)

