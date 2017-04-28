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28 Nisan 2017 Cuma 12:15

Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “rumlarla Ortak Bir Devlet Mümkün Değil”

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, Kıbrıslı Rumlarla ortak devlet kurmanın mümkün olmadığını savundu.

Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: 'rumlarla Ortak Bir Devlet Mümkün Değil”
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, Kıbrıslı Rumlarla ortak devlet kurmanın mümkün olmadığını savundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, yaptığı yazılı açıklamada, 2004’te kapsamlı çözüm planının Kıbrıslı Rumlar tarafından ret edildiğine, Kıbrıs Rum meclisinde 1950’de adanın Yunanistan’a bağlanması için yapılan plebisitin okullarda anılacak günler kapsamına alınması için karar alınmasına ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla eşit olmadığı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya atfen kullandığı “İnşallah, kendisi federasyonun doğru algısına sahip olur” ifadelerine işaret etti ve bahse konu açıklama ve kararların “Rumlarla ortak bir devletin mümkün olmadığını teyit ettiğini” kaydetti.

Bora, “Rum tarafının her fırsatta sergilemeye çalıştığı bu iradeye rağmen, Kıbrıs Türk halkının ve Devletinin yok sayılması karşısında Rumlara tabi bir gelecek arayışı içinde yeniden müzakere masasında yer almanın, Rum ve Yunan’ın onay ve icazetine dayalı bir geleceğe zemin hazırlamaktır. Bugüne dek sürdürülen görüşmeler başta siyasal ve ekonomik olmak üzere Kıbrıs Türk halkına büyük bedeller ödetmiştir” dedi.

Görüşme sürecinin “ENOSİS ve Rum-Yunan-AB ortak egemenliği gölgesinde” devam etmemesi gerektiğini kaydeden Bora, Kıbrıs Türk tarafının Rum kanadı ile ilişkilerinin iki eşit devlet, egemen iki eşit halk ve tam bir siyasal eşitlik ilkesi üzerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

(ID/HA)

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