Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği’nden Açıklama…

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bugün bir gazetede “TMT MÜCAHİTLERİ” adı altında yapılan açıklama ile hiçbir ilgilerinin olmadığını bildirdi.

“ ‘TMT MÜCAHİTLERİ’ ADI ALTINDA YAPILAN AÇIKLAMA İLE HİÇBİR İLGİMİZ YOK”

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bugün bir gazetede “TMT MÜCAHİTLERİ” adı altında yapılan açıklama ile hiçbir ilgilerinin olmadığını bildirdi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Genel Merkez Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“TMT ve Mücahit kavramları Kıbrıs Türk halkının yarattığı iki kutsal değer olup ulusal amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Görevini tamamlamış ve efsane olmuş TMT’nin arkasına kimse saklanmamalıdır.

Bu iki değeri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez Lefkoşa olmak üzere, her ilçedeki şubeler tarafından iki bine yakın üyesi tarafından temsil etmektedir.”



(ÖK/SEL)