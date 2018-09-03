Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “günlük Sıkıntılar Kıbrıs’ta Yaşanan Gerçeklerin Önüne Sis Perdesi Çekilmek İçin Kullanılıyor”

Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, günlük olaylar ve sıkıntılarla Kıbrıs’ta yaşanan gerçeklerin önünde sis perdesi çekilmeye çalışıldığını savundu.Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “Günlük olaylar ve sıkıntılar maalesef Kıbrıs’ta yaşanan ve halen yaşanmakta olan gerçeklerin önüne bir sis perdesi çekmekte ve meselenin 1974’de ortada hiç bir haklı neden olmadan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’nın Kuzey’ini işgal edip Rumları...



Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, günlük olaylar ve sıkıntılarla Kıbrıs’ta yaşanan gerçeklerin önünde sis perdesi çekilmeye çalışıldığını savundu.



Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “Günlük olaylar ve sıkıntılar maalesef Kıbrıs’ta yaşanan ve halen yaşanmakta olan gerçeklerin önüne bir sis perdesi çekmekte ve meselenin 1974’de ortada hiç bir haklı neden olmadan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’nın Kuzey’ini işgal edip Rumları topraklarından ve mülklerinden uzaklaştırdığı görüşü etrafında yoğunlaştığı göze çarpmaktadır” dedi.



ÇÖZÜM İKİ DEVLETLİ YAPIDIR



İsviçre’de garantör ülke temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin Kıbrıs Rum yönetiminin tutumuyla sonuca varamadığını kaydeden Bora, “O halde artık ne Guteres belgesi ve ne de başka bir belge çözüme katkısı olamaz. Kıbrıs’ın yaşanmış gerçekleri dikkate alınmadan kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm bulmak mümkün değildir.Çözüm bugünkü iki devletli yapıdır ve başka da çıkar yol yoktur” dedi.



(ID/ŞEB)







