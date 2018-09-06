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Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Bazı Örgütlerin Açıklamalarını Ve “toplumsal Var Oluş Mitingi” Yapılacak Olmasını Eleştirdi

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği bazı örgütlerin ekonomik krizle ilgili açıklamalarını  ve Sendikal Platform tarafından  “Toplumsal Var Oluş Mitingi” yapılacak olmasını eleştirdi.

Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Bazı Örgütlerin Açıklamalarını Ve “toplumsal Var Oluş Mitingi” Yapılacak Olmasını Eleştirdi

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği bazı örgütlerin ekonomik krizle ilgili açıklamalarını  ve Sendikal Platform tarafından  “Toplumsal Var Oluş Mitingi” yapılacak olmasını eleştirdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:19
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Bazı Örgütlerin Açıklamalarını Ve “toplumsal Var Oluş Mitingi” Yapılacak Olmasını Eleştirdi

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği bazı örgütlerin ekonomik krizle ilgili açıklamalarını  ve Sendikal Platform tarafından  “Toplumsal Var Oluş Mitingi” yapılacak olmasını eleştirdi.

 

Dernek Başkanı Yılmaz Bora tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaptıkları açıklamalarda varlığımızın yegane dayanağı olan Anavatanımız Türkiye’ye karşı kullandıkları çirkin, yakışıksız ve üzücü ifadelerini kınarken; bugünkü güç koşullarda Kıbrıs Türk halkını yok oluşa sürükleyecek ‘Birleşik Kıbrıs’ı öne çıkararak Rum ve yabancı emellerine hizmet eden bu ve buna benzer söylem ve eylemleri sonlandırmalarını ve mevcut sorunların ilgililerle istişare edilerek hallinin mümkün olduğunu idrak etmelerini bekliyoruz” denildi.

 

(ÖZ/HA)

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