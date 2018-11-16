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Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Başkanı Bora:

“YAŞATILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI YADSINAMAZ BİR GERÇEK OLAN RUM İLE ORTAK BİR İDAREYİ GÜNDEMDE TUTARAK, HALKI TEREDDÜTLER İÇERİSİNDE YAŞATMAYA KİMSENİN HAKKI OLMAMALI”Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, Kıbrıslı Rumlar ile bir ortaklığın yaşatılmasının mümkün olmadığını, yaşatılması mümkün olmayan bir ortaklığın da gündemde tutulmasının yanlış olduğunu savundu.Bora, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşatılması mümkün olmadığı yadsınamaz bir gerçek...

Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Başkanı Bora:

“YAŞATILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI YADSINAMAZ BİR GERÇEK OLAN RUM İLE ORTAK BİR İDAREYİ GÜNDEMDE TUTARAK, HALKI TEREDDÜTLER İÇERİSİNDE YAŞATMAYA KİMSENİN HAKKI OLMAMALI”Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, Kıbrıslı Rumlar ile bir ortaklığın yaşatılmasının mümkün olmadığını, yaşatılması mümkün olmayan bir ortaklığın da gündemde tutulmasının yanlış olduğunu savundu.Bora, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşatılması mümkün olmadığı yadsınamaz bir gerçek...

16 Kasım 2018 Cuma 14:18
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Başkanı Bora:
“YAŞATILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI YADSINAMAZ BİR GERÇEK OLAN RUM İLE ORTAK BİR İDAREYİ GÜNDEMDE TUTARAK, HALKI TEREDDÜTLER İÇERİSİNDE YAŞATMAYA KİMSENİN HAKKI OLMAMALI”

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, Kıbrıslı Rumlar ile bir ortaklığın yaşatılmasının mümkün olmadığını, yaşatılması mümkün olmayan bir ortaklığın da gündemde tutulmasının yanlış olduğunu savundu.

Bora, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşatılması mümkün olmadığı yadsınamaz bir gerçek olan, Rum ile ortak bir idareyi, gündemde tutarak halkımızı tereddütler içerisinde yaşatmaya kimsenin hakkı olmamalıdır” dedi.

Bora, devletten ve anavatan Türkiye’den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

“Paralı ordusu ve 80 bin milisi bulunan, hava ve deniz üstleri kuran, birçok ülke ile stratejik antlaşmalar imzalayan, Kıbrıs etrafındaki deniz yataklarındaki enerji kaynaklarına tek başına sahip olmaya çalışan” Rum ile ortak bir devlette yaşama olasılığını sorgulayan Bora, “Bu zihniyete güvenip de yeni kapılar açmanın beraberinde getireceği tehlikeleri görmemek, dikkate almamak son derece kaygı vericidir” dedi.

Barış Harekatı’nın sonuçları Kıbrıs sorununu kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme kavuşturulması için en önemli fırsatlardan biri olduğunu kaydeden Bora, “Ama Rum’un değişmeyen zihniyeti ile BM ve AB’nin ve bazı ülkelerin çözüm için Rum’u cesaretlendirecekleri yerde hep Türk tarafına haksız bir şekilde baskı yapmayı tercih etmeleri sorunun bugüne dek çözümsüzlüğüne sebep olmuşlardır” dedi.

(ID/HÖ)

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