Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Arpalık Şehitleri Ve Nalbantoğlu’nu Andı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 6 Şubat’ın, Arpalık şehitlerinin Türklük uğruna canlarını kaybedişlerinin 53’üncü yıldönümü olduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve şükranla andı.

BAYAR: “6 ŞUBAT BİZLER İÇİN UNUTULMAYACAK DİĞER ÇOK ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİDİR”

Lefkoşa, 4 Şubat 17 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 6 Şubat’ın, Arpalık şehitlerinin Türklük uğruna canlarını kaybedişlerinin 53’üncü yıldönümü olduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yayımladığı mesajda, “6 Şubat 1964’de Rumların Akritas Planı uyarınca Arpalık köyü saldırmışlar ve köyü savunan Mücahitlerimizden 5 kahramanı şehit etmişlerdir.. 6 Şubat bizler için unutulmayacak diğer çok önemli günlerden biridir” dedi.

NALBANTOĞLU’NU ANMA

6 Şubat’ın 1980 tarihinde mukavemetçi, mücahit, siyasal ve sosyal tarihinde derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, “Koca Reis”in de 37’nci ölüm yıldönümü olduğuna dikkat çeken Bayar şöyle devam etti:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve Davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçmiştir. Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.

İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, Serdar, Mücahit Komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP Kurucusu, Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesidir. Reis’i ölümünün 37’nci yıldönümünde Rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu Şad olsun.”

(ŞEB/HA)