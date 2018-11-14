Kıbrıs Tmt Derneği Cumhuriyetin 35. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı





Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutladıklarını bildirdi.Dernekten yapılan yazılı açıklamada, başta özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazileri minnet ve şükranla selamladı.Dernek, Büyük Türk Ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenini bir kez daha yinelediği mesajında şunları kaydetti:“Cumhuriyetimize giden yolda bugün çok önemli bir yıldönümünü de birlikte anıyoruz. 15 Kasım 1967 Geçitkale direniş günü…51 yıl önce Geçitkale ve Boğaziçi Köylerimiz Rum ve Yunan birlikleri tarafından gaddarca ve vahşice saldırıya uğramış, 24 vatan evladı Mücahidimiz Şehit edilmiş ve yüzlerce soydaşımız esir alınmıştır. Bu iki köyümüz yakılıp yıkılmış, çocuk, kadın ve yaşlı demeden vahşete uğramıştır. Gözü dönmüş caniler 75 yaşındaki Mehmet Emin Sait’i Şehit ettikten sonra üzerine benzin dökerek yakmışlardır.Bu olay Anavatan’da büyük bir tepkiyle karşılandı ve TBMM’de müdahale kararı alındı. Türk savaş gemileri Ada’yı kuşatmış ve savaş uçakları uyarı uçuşlarına başlamıştı. ABD’nin diplomatik girişimi sonucunda; müdahale önlenmiş ve sonucunda 21 Aralık 1963’den beri devam eden çetin şartlarda kısmen yumuşama sağlanmıştır.21 Aralık 1963’de başlayan direniş ve Varoluş Mücadelemizin kilometre taşı sayılan 28 Aralık 1967’de Geçici Türk Yönetimi kurulmuştur. Bu bakımdan adım adım Devlet olma yolunda 15 Kasım 1967 önemli bir tarihtir.5 Temmuz 1969’da geçicilik kaldırılmış ve Türk Yönetimi olmuştur.20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra 26 ağustos 1974’de “Otonom Türk Yönetimi” ve 13 Şubat 1975’de Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilmiştir. Gerçeklerin hiçbir şekilde dikkate alınmaması sonucunda, nihayet 15 Kasım 1983’de son çare olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Bugün Cumhuriyetimiz 35’nci yaşını tamamlamıştır.Kutlu olsun, yaşasın Cumhuriyetimiz…”(EMR/HA)