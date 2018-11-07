Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 :Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçilerin mahkemesinin yarın görüleceğini belirterek, tüm “anti-militaristler ve barış aktivistlerine” dayanışma çağrısı yaptı.

İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, “Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında, Meclis Dilekçe Komisyonu raporunda vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına, hükümet programında da olmasına, birçok siyasi parti ve örgütün açıklamasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması süreci devam ediyor” denildi.

Açıklamada, yarın Haluk Selam Tufanlı, Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı’nın Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerin ve barış aktivistlerinin, yarın 13.00’te Askeri Mahkeme’de görülecek olan vicdani retçilerin davalarında dayanışmasını bekleriz. Hükümete, vicdani retçileri sürekli Askeri Mahkeme’ye çağırarak bir nevi cezalandırmaya tabi tutan bu erteleme sistemlerine karşı duyarlı olma, hazırlanan yasa değişikliğini bir an önce Meclis’ten geçirme çağrısı yaparız. Bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır, diyerek mücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz.”

(EMR/ YIL)