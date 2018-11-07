banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95493
ALTIN
212.278
DOLAR
5.3740
STERLİN
7.0674
EURO
6.1579
Tüp gaza indirim
TÜP GAZA İNDİRİM
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Ağır teminata bağlandılar
AĞIR TEMİNATA BAĞLANDILAR
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Tüp gaza indirim
Kapat

Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 :Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçilerin mahkemesinin yarın görüleceğini belirterek, tüm “anti-militaristler ve barış aktivistlerine” dayanışma çağrısı yaptı.

Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 :Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçilerin mahkemesinin yarın görüleceğini belirterek, tüm “anti-militaristler ve barış aktivistlerine” dayanışma çağrısı yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 :Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçilerin mahkemesinin yarın görüleceğini belirterek, tüm “anti-militaristler ve barış aktivistlerine” dayanışma çağrısı yaptı.

İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, “Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında, Meclis Dilekçe Komisyonu raporunda vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına, hükümet programında da olmasına, birçok siyasi parti ve örgütün açıklamasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması süreci devam ediyor” denildi.

Açıklamada, yarın Haluk Selam Tufanlı, Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı’nın Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs\'ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerin ve barış aktivistlerinin, yarın 13.00’te Askeri Mahkeme’de görülecek olan vicdani retçilerin davalarında dayanışmasını bekleriz. Hükümete, vicdani retçileri sürekli Askeri Mahkeme’ye çağırarak bir nevi cezalandırmaya tabi tutan bu erteleme sistemlerine karşı duyarlı olma, hazırlanan yasa değişikliğini bir an önce Meclis’ten geçirme çağrısı yaparız. Bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır, diyerek mücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz.”

(EMR/ YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
“doğu Akdeniz Politika Derneği”nin İlk Etkinliği Yarın…
“doğu Akdeniz Politika Derneği”nin İlk Etkinliği Yarın…
Sağlık Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüştü
Sağlık Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüştü
Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”
Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”
Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi
Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi
BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”
BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”
Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”
Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”
Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jenkıns Oldu
Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jenkıns Oldu
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim