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Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi: “mersin’den Yola Çıkan Ve Sığınmacıları Taşıyan Teknenin Dipkarpaz Açıklarında Batması İnsanlık Trajedisi”

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): SOS Çocukköyü Derneği – Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, Mersin’den yola çıkan ve sığınmacıları taşıyan teknenin Dipkarpaz açıklarında batmasını insanlık trajedisi olarak niteleyerek, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.

Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi: “mersin’den Yola Çıkan Ve Sığınmacıları Taşıyan Teknenin Dipkarpaz Açıklarında Batması İnsanlık Trajedisi”

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): SOS Çocukköyü Derneği – Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, Mersin’den yola çıkan ve sığınmacıları taşıyan teknenin Dipkarpaz açıklarında batmasını insanlık trajedisi olarak niteleyerek, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:09
Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi: “mersin’den Yola Çıkan Ve Sığınmacıları Taşıyan Teknenin Dipkarpaz Açıklarında Batması İnsanlık Trajedisi”


Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): SOS Çocukköyü Derneği – Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, Mersin’den yola çıkan ve sığınmacıları taşıyan teknenin Dipkarpaz açıklarında batmasını insanlık trajedisi olarak niteleyerek, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.
SOS Çocukköyü Derneği – Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesinden yapılan yazılı açıklamada, devletlerin ve ülkelerin sığınmacıların daha insani şartlarda güvenli topraklara ulaşabilmeleri için sistemli politikalar üretmeleri ve en erken zamanda daha fazla insan hayatını kaybetmemek için sürdürülebilir bir sığınmacılık sisteminin ülkede de hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, teknedeki yolculardan canlı kurtulan olmadığı bilgisini aldıklarını ifade edilerek, Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi olarak yetkililerle işbirliği içinde, hayatlarını kaybeden kişiler hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilmek için çalıştıkları belirtildi.
Sığınmacıların insan kaçakçılığı yapanların hedefi haline geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“UNHCR, BM Mülteci Örgütü, tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yıl Avrupa’ya ulaşan mülteci ve göçmen sayısında düşüş görülmesine karşın pek çok kişinin yolculukları sırasında yaşadığı tehlikeler bazı durumlarda artmış ve bu da mülteci hareketlerinde değişikliğe neden olmuştur.
Rapor 2018’in ilk 3 ayında Akdeniz kıyılarındaki mülteci sayısının yüzde 74’e varan oranlarda azaldığını ortaya koydu. Ancak bu azalma, yolculukları daha da tehlikeli hale getiriyor. 2017 yılında 3 bin 100 sığınmacı ve mülteci denizde hayatlarını kaybetti, bu rakam 2016’da 5 bin 100 kişiydi. 2018’in başından beri 501 kişi denizde kayboldu ya da hayatını kaybetti. Bu rakamın içine, Dipkarpaz’da kıyıya vuran sığınmacılar dahil değildir. “
(TUĞ/HA)
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