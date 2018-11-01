Kıbrıs’ta Keşfedilen Örümcek Türüne “günselorum” Adı Verildi





Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Yakın Doğu Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü araştırmacılarının ortaklaşa yürüttükleri arazi çalışmalarında bulunan yeni örümcek türüne “günselorum” adı verildi.YDÜ Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu (BAP) tarafından desteklenen “Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” adlı proje kapsamında Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanlarda yapılan arazi çalışması sırasında, örümceklerin yer aldığı “Araneae” takımının “Dysderidae” familyasına ait yeni bir örümcek türü keşfedildi.YDÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, nemli yaprak döküntülerinin içlerini yaşam alanı olarak seçen yeni örümcek türünün tüm dünyada “günselorum” ismiyle anılacağı ve literatürde yer alacağı da kaydedildi.(ÖZ/FEZ)