Kıbrıs’ta Keşfedilen Örümcek Türüne “günselorum” Adı Verildi

YDÜ Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu (BAP) tarafından desteklenen “Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” adlı proje kapsamında Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanlarda yapılan arazi çalışması sırasında, örümceklerin yer aldığı “Araneae” takımının “Dysderidae” familyasına ait yeni bir örümcek türü keşfedildi.
YDÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, nemli yaprak döküntülerinin içlerini yaşam alanı olarak seçen yeni örümcek türünün tüm dünyada “günselorum” ismiyle anılacağı ve literatürde yer alacağı da kaydedildi.
(ÖZ/FEZ)