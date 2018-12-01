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Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu

Lefkoşa, 1 Aralık 18 :“HIV Salgınının Analizi-2018 Raporu” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e sunuldu.

Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu

Lefkoşa, 1 Aralık 18 :“HIV Salgınının Analizi-2018 Raporu” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e sunuldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:09
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu

Lefkoşa, 1 Aralık 18 :“HIV Salgınının Analizi-2018 Raporu” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. Evren Hınçal, Doç. Dr. Kaya Süer’den oluşan heyeti kabul ederek görüştü.

Kıbrıs’ta HIV enfeksiyonu ve AIDS konusu üzerinde önemli çalışmalar yapan heyetin, 1 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve Türkiye, Güney ve Kuzey Kıbrıs\'ı kapsayan, “Kıbrıs’ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi”  üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan “HIV Salgınının Analizi-2018 Raporu” Bakan Özyiğit’e sunuldu.

Özyiğit, 1 Aralık tarihinin Dünya AIDS Günü olduğunu anımsatarak, böylesi bir çalışmayı gündemine alarak uzun soluklu bir çalışma neticesinde ortaya bilimsel bir rapor çıkaran akademisyenleri kutladı. Özyiğit, bilimsel çalışmalara her zaman önem verdiğini belirterek, HIV konusunda yapılan bu bilimsel araştırmanın da oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Dünya\'da bir çok alanda olduğu gibi HIV hastalığının tedavisinde de olumlu gelişmeler yaşanmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Özyiğit, HIV hastalığının 2016 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından \'ölümcül\' hastalık listesinden çıkarılarak \'tedavi-kontrol\' edilebilinir hastalıklar listesine alındığı bilgisinin kendisine aktarıldığını kaydetti.

Özyiğit, bu gelişmeler ışığında, HIV hastalığı konusunda gizlenerek değil, üzerine gidilerek sonuç alıcı bir tutum içinde olunması gerektiğini belirtti.

Bakan Özyiğit kendisine sunulan raporu değerlendirerek atılması gereken adımlar varsa bakanlık olarak mutlaka yerine getireceklerini de ifade etti. 

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da kabulde, yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri veriler ile ilgili Bakan Özyiğit’e bilgi verdi. Şanlıdağ, Kıbrıs\'ta HIV salgınının şu an için olmadığını ortaya koyan raporda ayrıca, önümüzdeki 50 yıl içerisinde Kıbrıs’taki HIV hastalığının gelecekteki dinamiklerinin öngörüldüğünü belirtti.

Şanlıdağ HIV hastalığının Kıbrıs dinamiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini de ekledi.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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