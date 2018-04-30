Kıbrıs Sosyalist Partisi 1 Mayıs Mesajı Yayımladı Ve Çağrı Yaptı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Kıbrıs Sosyalist Partisi, ülkedeki tüm emekçileri, “işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma yürüyüşüne” katılmaya davet etti.

Kıbrıs Sosyalist Partisi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Ülkemizin her iki yanında işçi ve emekçilerimizin, özellikle de özel sektörde çalışan emekçilerimizin sendikasız, güvencesiz ve örgütsüz olarak çalıştırılmasına son vermek için yürüyeceğiz” denilen KSP mesajında, “Yaşasın 1 Mayıs’ta her milliyetten Kıbrıslı emekçilerin birliği” ifadesi de yer aldı.

(DOĞ/HA)