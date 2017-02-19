Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Şubat 2017 Pazar 09:59

Kıbrıs Sorunu Ve Müzakereleri…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün, Paris Dauphine Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ile yöneticilerine Kıbrıs sorunu ve müzakere süreciyle ilgili brifing verdi.

Kıbrıs Sorunu Ve Müzakereleri…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU DAUPHİNE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE BRİFİNG VERDİ

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün, Paris Dauphine Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ile yöneticilerine Kıbrıs sorunu ve müzakere süreciyle ilgili brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yer alan brifingde, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dauphine Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren “Barış Çalışmaları” yüksek programına mensup çeşitli ülkelerden 26 öğrenci ile program yöneticisine Kıbrıs konusuna ilişkin bilgiler aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Ertuğruloğlu, öğrencilere Kıbrıs sorununun tarihçesi ve sürdürülen Kıbrıs müzakereleri ile ilgili bilgiler verdi, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, brifingin ardından konuk heyet onuruna öğle yemeği de verdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Erol Vardar eşlik etti.

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisiye Olaylar Polisiye Olaylar
Ydü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü “asıın” Tarafından Akredite Edildi Ydü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü “asıın”...
Lefkoşa’da “6. Metal Ayrıştırması” Yapıldı Lefkoşa’da “6. Metal Ayrıştırması” Yapıldı
“domuzun Kuyruğu” Gazimağusa’da Sahnelendi “domuzun Kuyruğu” Gazimağusa’da Sahnelendi
Tanınmış Avukata veda Tanınmış Avukata veda
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Polisiye Olaylar
Güney Kıbrıs’tan ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Haberi Oku