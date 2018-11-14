Kıbrıs Şiirleri Ve Şarkıları İstanbul’da Yankılandı



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, “Bizim Şarkılarımız, Bizim Şiirlerimiz” temalı etkinliğini İstanbul’da sahneledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ulus Özel Musevi Okulları’nda düzenlenen etkinlik kapsamında YıltanTaşcı, CemayOnalt Müezzin, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na Nezihe Köprülü ve Sadi Müezzin de eşlik etti.

Kıbrıslı şairlerin şiirleri ve Kıbrıslı bestecilerin şarkılarının seslendirildiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan KED Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan, Lirik Şiir Grubu’nun halkların kardeşliğine inanan bir grup olduğunu ve sanatın birleştirici, bütünleştirici gücüyle, dünyaya barışın daha kolay gelebileceğine vurgu yaptı.

Grup üyeleri ayrıca İstanbul temasları çerçevesinde 37’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs standını da ziyaret ederek Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin düzenlediği “Çeviri Yoluyla Komşuyu Tanımak” adlı panele katıldı.

(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI