



Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri kitabı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edildi.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri kitabının yazarlarından Mustafa Kemal Kasapoğlu’nu makamında kabul etti.Kabulde, Mustafa Kemal Kasapoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri kitabının birinci cildi takdim edildi.Kitabın değerli bir çalışma ve uzun emekler sonucu ortaya çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kitabın ülke literatürüne kazandırılmasına katkı koyanları tebrik etti. Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve Mustafa Kemal Kasapoğlu tarafından hazırlanan kitapta, 1580-1595 yılları arasındaki 15 yıllık süreçte, Kıbrıs’taki Osmanlı kayıtları yer alıyor.(AK/FEZ)FOTOĞRAFLI