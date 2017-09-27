Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden Dünya Turizm Günü Mesajı…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bütün ilgili tarafların daha sürdürülebilir bir turizm sektörü olarak yorumlanabilecek politikalar ve iş uygulamalarında etkili bir değişime girmesi gerektiğini belirtti.

SAVAŞAN: “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN HEP BERABER ÇALIŞMALIYIZ”

Lefkoşa, 27 Eylül 17 (.): Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bütün ilgili tarafların daha sürdürülebilir bir turizm sektörü olarak yorumlanabilecek politikalar ve iş uygulamalarında etkili bir değişime girmesi gerektiğini belirtti.

Savaşan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, BM Genel Kurulu’nun 2017'yi Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı ilan ettiğini anımsatarak, sürdürülebilir turizm kavramının; doğal, sosyal, tarihi ve kültürel ortama zarar vermeden hem sosyal hem de ekonomik faaliyetlerin gelişmesini cesaretlendirici bir yol sunan seyahat anlayışı olduğunu kaydetti.

Savaşan, “Kuzey Kıbrıs’ta da bu anlayışın egemen olması için turizmin devlet politikası haline gelmesi ve bu politikanın sektör tarafından desteklenmesi önemli bir ihtiyaçtır” dedi.

Son yıllarda pek çok olumlu gelişmeye rağmen KKTC’nin turizmde sürdürülebilirlikte çok geride kaldığı görüşünü ifade eden Savaşan, dünyada turizm gelirlerinin yıllık 1,260 milyar doları aştığını, dünya GSYİH’sinin yüzde 10’unu, küresel ticaretin yüzde 7’sini ve istihdamın 1/11’ini temsil ettiğini kaydetti.

Turizm günümüzde ana sosyoekonomik sektörlerden biri haline geldiğine işaret eden Savaşan, her yıl sınır ötesine seyahat eden 1,2 milyardan fazla insanla birlikte turizmin, kültürlerarası diyalog, toplumsal kapsayıcılık, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için de önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, dünya ve KKTC turizminden rakamlar verdiği açıklamasında, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan 2016 ve 2017 yıllarına yönelik olarak yaptığı ve ülkeye gelen yolcu sayıları, doluluk oranları, turistik tesislerde konaklayan turist sayısı ile geceleme sayılarında gözle görünür bir artışın elde edildiğini açıklamasının memnuniyet verici olduğuna da işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki bazı otellerde konaklayacak turistlerin Larnaka’dan adaya girişini engelleme çabalarına da değinen Savaşan, Rumların bu tutumlarıyla barışçılıktan çok uzak olduklarını dünyaya gösterdiklerini belirtti.

(GÜL/HÖ)