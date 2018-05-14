Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Engelliler Birliği’ne Üye Oldu



Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, 6 kıtadan 85 ülkenin katıldığı uluslararası kongrede Dünya Engelliler Birliği’ne üye oldu.



Kıbrıs Sağlık Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Sağlık Konseyi’nin üyeliği

Dünya Engelliler Birliği (WDU) 6. Genel Kurulu’nda onaylandı.



Konsey Başkanı Ahmet Savaşan organizasyon kapsamında gerçekleştirilen “Global Erişebilir Turizm Kongresi"nde Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi olanakları ile ileri yaş turizmi fırsatları konulu konuşma yaptı.



Dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli olduğunu belirten Savaşan, engellilerin insan haklarından eşit şekilde faydalanması için yasal düzenlemeler yapıldığına dikkat çekti.



Kuzey Kıbrıs’ta devlet öncülüğünde engelli turizminin ülkeye kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi olarak Kuzey Kıbrıs’ın “yaşlı ve engelli dostu ada” haline gelmesi ve ayrıca erişilebilir olması için Turizm ve Çevre Bakanlığı başta olmak üzere sivil toplum örgütleriyle birlikte proje üretmek için çalıştıklarını ifade etti.



(YIL/HA)

