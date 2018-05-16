Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan Mersin Şehir Hastanesi’nde İncelemelerde Bulundu

“AKDAĞ, KKTC İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 370 bin metrekare kapalı alanıyla “Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın en büyük hastanesi” olduğu belirtilen Mersin Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.Konseyden yapılan açıklamaya göre; Dünya Engelliler Birliği (WDU) Genel Kurulu’na katılmak üzere Mersin’e giden Ahmet Savaşan, Mersin Şehir Hastanesi, ardından da Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.TÜRKİYEDE SAĞLIKTA ATILAN ADIMLAR KKTC İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS...Ziyaretlerinde, Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm konusunda dünyaya örnek olacak adımlar attığını ifade eden Savaşan, “Türkiye’de bu adımların atılmış olması ve ayrıca atılan bu adımların mimarlarından Recep Akdağ’ın da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olmasını ülkemiz ve devletimiz KKTC için büyük bir şans olarak görüyoruz” diye konuştu.Başlatılan işbirliğinin karşılıklı olarak büyük faydalar doğuracağına inanç belirten Savaşan, hastane yetkililerine gösterdikleri samimi ilgiden ötürü teşekkür etti.(TUĞ/ÖK)