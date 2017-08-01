Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Savaşan mesajında; değişimin, yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydederek, “Hayat, bizden bir şeyleri alıp götürürken; yerine hep yenilerini koyar. Bir şey gitmeden ve bitmeden yerine yeni bir şeyin gelmesi mümkün değildir. Bu yüzden yeni bir dönemin başlaması için eskisinin bittiğini kabullenmek gerekiyor” dedi. Savaşan mesajında şunları dile getirdi:

“Bu günlere, 446 yıl önce Kıbrıs’ın fethedilmesi ile başlayan, TMT’nin 59 yıl önce filizlenerek yıllarca süren onurlu var oluş mücadelesi ve insanımızın büyük direnişi ile devam eden, 41 yıl önce Güvenlik Kuvvetlerimizin teşkil edilmesi ve devletimiz, KKTC’nin kurulması ile de taçlanan çok zorlu bir sürecin ardından gelindiğini ifade eden Savaşan, “insanımızın bu güne kadar verdiği varoluş mücadelesi, ancak geçmişteki direnişin üzerinde yükselerek başarıya ulaşabilir.

Müzakereler, başladığı günden Crans-Montana zirvesine kadar geçen süreçte, egemenliğin iki toplumdan eşit olarak kaynaklanacağı, iki eşit kurucu devletin var olacağı ve birbirlerini tahakküm altına alamayacakları, iki kesimli, iki toplumlu federal bir devletin oluşması için devam etmesine karşın, Rum ve Yunan tarafının bilindik tavrı ve BM’nin başarısız tutumu yüzünden çöktü. Bundan sonra yapılması gereken, bir elli yıl daha mevcut BM parametrelerine tutsak kalmadan, ülke genelinde kabul gören yeni bir yol haritasının belirlenmesidir.

Ülke insanımızın refahını artırmak için bütün enerjimizi devletimizi içte ve dışta geliştirmek için harcamalıyız. Toplumsal Mücadele Önderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, korkusuzca büyük fedakârlıklarla görev yapmış ve sessizce hayata veda eden TMT’mizin isimsiz kahramanlarını rahmet ve saygı ile anar, hayattaki TMT’cileri en içten sevgi ve saygılarımızla selamlayarak, vatanımızda ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile huzur ve güven içinde yaşamamızın teminatı olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı’na minnetlerimizi sunar, Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarız.”

(SEL)