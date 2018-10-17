Kıbrıs Oda Orkestrası (cco) Sonbahar Konserleri 22 Ekim’de Başlıyor

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : İki toplumlu Kıbrıs Oda Orkestrası’nın, sonbahar konserleri başlıyor.

Orkestranın artistik direktörlerinden Nihat Ağdaç ve Natali Neofitu, yirmi üç Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum profesyonel müzisyen ile birlikte, 22 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Lefkoşa’daki Pallas Tiyatrosu’nda konser verecek.

Konserde, J.S Bach Brandenburg Konçertosu No. 3, Sol Majör, T. Albioni: İki Obua için Konçerto, Fa Majör ve W. A. Mozart: Senfoni No.12 Sol Majör gibi önemli klasik eserler icra edilecek. Etkinliğin obua solistleri Natali Neofitu ve Krinio Troullou olacak.

Kıbrıs Oda Orkestrası’nın, müziğin renk, etnik kimlik ve toplumsal sınıf gibi faktörleri gözetmeksizin insanları birleştirdiği mesajını vermeyi amaç edindiği belirtilen açıklamaya göre, Pallas Tiyatrosu’ndan temin edilebilecek olan konser biletleri 10 Euro’dan satılacak ve rezervasyonlar 97-804219, 05338603715 ve 22410181 (Pallas Tiyatrosu) numaralı telefonlardan yapılabilecek.

Etkinlik, iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi tarafından destekleniyor.

Daha fazla bilgi için Kıbrıs Oda Orkestrası’nın resmi internet sayfasını (www.cychamber.com) ve orkestranın sosyal medya hesabı (www.facebook.com/Cyprus-Chamber-Orchestra) ziyaret edebilecek.

(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI