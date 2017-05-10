Kıbrıs Müzakereleri

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile bir araya geldi.

LİDERLER ARA BÖLGEDE VERWEY VE NUFFEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, ara bölgede Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerin yapıldığı binada saat 11:00’da başladı.

Avrupa Komisyonu yetkililerinin, Akıncı ile Anastasiadis’e, AB ile ilgili konularda çözümden önce yapılması gerekenlere ilişkin sunum yapacağı duyurulmuştu.

(ID/ŞEB)