Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Kıbrıs Müzakereleri

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel&nbsp; ile bir araya geldi.

Kıbrıs Müzakereleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

LİDERLER ARA BÖLGEDE VERWEY VE NUFFEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel  ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, ara bölgede Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerin yapıldığı binada saat 11:00’da başladı.

Avrupa Komisyonu yetkililerinin, Akıncı ile Anastasiadis’e, AB ile ilgili konularda çözümden önce yapılması gerekenlere ilişkin sunum yapacağı duyurulmuştu.

(ID/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı Ve Yök Başkanı İle Görüştü Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı Ve...
Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can Aldı Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can...
Ercan’da Kan Bağışı Ercan’da Kan Bağışı
TIP-İŞ YARIN BÖLGELERDE TOPLANTI YAPARAK KARARINI VERECEK TIP-İŞ YARIN BÖLGELERDE TOPLANTI YAPARAK KARARINI...
Vakıflar İdaresi, Berat Kandili Nedeniyle Halka Lokma Dağıttı Vakıflar İdaresi, Berat Kandili Nedeniyle Halka...
Ertuğruloğlu İstanbul’da… Ertuğruloğlu İstanbul’da…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı...
Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı...

Haberi Oku