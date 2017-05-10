Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.

LİDERLER YARIN 18:30’DA BİR ARAYA GELECEK

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.

Ara Bölgede müzakereler için tahsis edilen binada yer alacak olan görüşme, saat 18:30’da başlayacak.

Akıncı ile Anastasiadis’in bir sonraki görüşmesi ise 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Akıncı 2 Mayıs’ta yapılan son görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, konuların kendi içlerinde teker teker tartışılmasıyla bir yere varılamayacağını, dört başlığın bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini BM’nin de bu konuda yardımcı olabileceğini söylemişti.

(ÖZ/ŞEB)