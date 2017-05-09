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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Kıbrıs Müzakereleri

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler, yarın birlikte ara bölgede Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile&nbsp;biraraya gelecek.

Kıbrıs Müzakereleri
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LİDERLER YARIN SAAT 11.00’DE VERWEY VE VAN NUFFEL İLE ARA BÖLGEDE BİRARAYA GELECEK

AB KOMİSYONU YETKİLİLERİ, AB İLE İLGİLİ KONULARDA ÇÖZÜMDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLERE İLİŞKİN SUNUM YAPACAK

MÜZAKERECİLER BUGÜN SAAT 09.30’DA BİR ARAYA GELDİ

LİDERLERİN PERŞEMBE GÜNÜ YAPACAĞI GÖRÜŞMEYE HAZIRLIK YAPILIYOR

LİDERLERİN 11 VE 17 MAYIS İÇİN PLANLANMIŞ 2 GÖRÜŞMESİ BULUNUYOR

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Kıbrıslı Türk ve Rum liderler, yarın birlikte ara bölgede Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile biraraya gelecek.

Müzakerelerin yapıldığı binada gerçekleşecek görüşme saat 11.00’de başlayacak.

Verwey ve Nuffel, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e, AB ile ilgili konularda çözümden önce yapılması gerekenlere ilişkin sunum yapacak. Toplantıda, Türk, Rum ve AB Komisyonu uzmanlarından oluşan AB Uyum Komitesi’nin bir süreden beridir adada yürüttüğü çalışmalar da ele alınacak.

Komite, olası çözüm anlaşması yürürlüğe girdiği zaman, AB müktesebatının uygulanması yönünde gelecekteki Kıbrıs Türk kurucu devletinin daha iyi hazırlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

MÜZAKERECİLER BUGÜN GÖRÜŞÜYOR

Bu arada, devam eden Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde müzakereciler bugün saat 09.30’da bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Müzakerecisi Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, liderlerin perşembe günü yapacağı görüşmeye hazırlık yapıyor.

Mayıs ayı için planlanmış 2 görüşmesi bulunan liderler, 11 ve 17 Mayıs’ta bir araya gelecek.

(FEZ/HÖ)

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