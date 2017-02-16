Kıbrıs Müzakereleri

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugünkü liderler görüşmesinde Rum liderin kapıyı vurup, çıktığını söyledi. Akıncı, “Söyleyecek bir şeyim yoktur diyerek kapıyı çarpıp, çıkıp gittiler; adını da Akıncı terk etti koydular” dedi.

AKINCI: “SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOKTUR DİYEREK KAPIYI ÇARPIP ÇIKTI”

“YARATTIKLARI BU DURUMU DÜZELTMEK KENDİ ELLERİNDEDİR VE KIBRIS'IN HER İKİ TARAFINDA ÇÖZÜM İSTEYEN HERKES RUM LİDERLİĞİNDEN BUNU BEKLEMEKTEDİR”

Lefkoşa, 16 Şubat 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugünkü liderler görüşmesinde Rum liderin kapıyı vurup, çıktığını söyledi. Akıncı, “Söyleyecek bir şeyim yoktur diyerek kapıyı çarpıp, çıkıp gittiler; adını da Akıncı terk etti koydular” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Toplantıların bir adabı var. Rum liderliği kendi eliyle yarattığı bu durumu düzelttiğinde, çekip gittiği kapıyı açmak yine kendi elindedir.. Yarattıkları bu durumu düzeltmek kendi ellerindedir ve Kıbrıs'ın her iki tarafında çözüm isteyen herkes Rum liderliğinden bunu beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Akıncı, Rum lider Anastasiadis’in Mecliste alınan “Enosis” kararı üzerine Kıbrıs Türk tarafında oluşan endişe ve hassasiyetlere saygı göstermediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bugün beklediğimiz sonuç bu değildi. Rum liderin halkımızın ve kendi toplumu içinde doğan hassasiyetlere dikkat etmesini beklerdik” dedi.

Akıncı, anlayıp düzeltmenin Rum liderliğinin elinde olduğunu kaydederek, “ Bunu yapmak yerine bize abartmayın denildi. Gösterdiğimiz tepki abartılı değil, az biledir” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisinde Enosis kararının iptal edilmesi gerektiğini belirterek, Rum liderin ilk önce bu kararı benimsemediğini halkına açıklaması ardından da bu kararın iptalini gündeme getirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeden dönüşte basına açıklamalarda bulundu.

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Haber: Raif Uzkan FOTOĞRAF: EROL UYSAL