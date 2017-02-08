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08 Şubat 2017 Çarşamba 07:53

Kıbrıs Müzakereleri…

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla liderler düzeyinde yürütülen müzakerelere yarın devam edilecek.

Kıbrıs Müzakereleri…
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AKINCI İLE ANASTASIADIS YARIN BİR ARAYA GELECEK

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla liderler düzeyinde yürütülen müzakerelere yarın devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis saat 11.00’de ara bölgede BM tarafından tahsis edilen binada bir araya gelecek.

Son olarak 1 Şubat’ta görüşen ve haftada bir görüşmeleri sürdürme kararı alan liderler, Kıbrıs Konferansı’nın devamı için BM’ye girişim yapma çağrısında da bulunmuştu.

(DOĞ/GUR)

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